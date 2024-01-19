В Белоруссии задержали поставлявшего оружие через границу агента СБУ

В Белоруссии задержали переправлявшего оружие и БПЛА через границу агента СБУ

Агента с позывным Мангуст, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) переправлял через границу в Белоруссию оружие, взрывчатку и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для создания схронов на территорию республики, задержали и поместили в СИЗО. Об этом сообщили в эфире «Беларусь-1».

Телеканал опубликовал кадры допроса задержанного гражданина Украины Вячеслава Бородия и еще двух белорусов, которые также выполняли поручения украинских спецслужб на территории страны. Согласно информации замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константина Бычека, Бородия был завербован «на основе зависимости», прошел специальную подготовку. Во время заданий он привлекал граждан Белоруссии и поручал им оборудовать места для хранения контрабандных вооружений. Несколько таких тайников были найдены в ходе расследования.

«Получены данные об их (тайников — прим. «Ленты.ру») возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов. Комитетом установлены личности кураторов из числа сотрудников спецслужбы Украины, которые руководили деятельностью преступной группы», — сказал Бычек.

Задержанный рассказал, что какое-то время жил в приграничном белорусском городе, затем перебрался обратно на Украину. Он хорошо знает леса вдоль границы, так как увлекается охотой. По его словам, однажды к нему домой пришел знакомый контрабандист с представителями Главного управления разведки Украины (ГРУ), которые угрозами заставили его создать у себя дома склад оружия. Позже его нашли украинские следователи и завели на Бородия уголовное дело, тогда с ним связались спецслужбы с предложением «отработать» освобождение.

Нелегальный путь Мангуста для доставки свертков в Белоруссию лежал по воде, через труднопроходимые болота, он успел заработать на заданиях три тысячи долларов. Одним из поручений было найти в белорусском лесу мужчину и доставить на Украину, а в случае сопротивления расправиться с ним.

В настоящее время Мангуст проходит по уголовному делу по подозрению в «измене государству», «агентурной деятельности» и «акте терроризма».

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