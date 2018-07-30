Актер из «Дальнобойщиков» вышел погулять с собакой и умер

В Москве скончался актер Сергей Шеховцов. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщается на странице театра «Современник» в Facebook.

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова», — говорится в публикации.

Артисту было 56 лет. «Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце», — добавили в театре.

Шеховцов играл в «Современнике» и МХТ имени А.П.Чехова. Он также исполнил роли в таких фильмах, как «Ландыш серебристый», «Антикиллер», «Выкрутасы» и сериалах «Дальнобойщики», «Солдаты», «Чужой среди своих».