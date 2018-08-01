Актриса из «Улиц разбитых фонарей» умерла в Санкт-Петербурге

Актриса Людмила Глухова скончалась в Санкт Петербурге Об этом сообщается в паблике во «ВКонтакте» культурно-досугового центра «Красногвардейский», где артистка работала художественным руководителем.

Причина смерти не называется. Глуховой было 54 года.

«В качестве художественного руководителя она была незаменима для всех творческих коллективов и студий, помогая им выстроить нужный репертуар или репетиционный процесс, тонко и деликатно разрешая любые сложные ситуации. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений наших артистов-любителей на самых разных площадках Петербурга и других городов», — отмечается в сообщении.

Глухова родилась в Иркутской области, окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году она стала лауреатом театральной премии «Золотая маска» за роль в спектакле «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК». Актриса также сыграла эпизодические роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».