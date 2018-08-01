Раскрыта причина смерти актрисы из «Тайн следствия»

Актриса театра и кино Людмила Глухова скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом в среду, 1 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник.

Прощание с Глуховой состоится в четверг в Большом зале крематория в Санкт-Петербурге, передает портал «Петербургский дневник».

Ранее в среду сообщалось, что Людмила Глухова скончалась на 55-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Артистка снялась в эпизодах сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Она также выступала с театром пластической драмы «ЧелоВЕК», который работал сначала в Улан-Удэ, затем в Омске, после чего переехал в Санкт-Петербург. С 2012-го Глухова служила художественным руководителем культурно-досугового центра «Красногвардейский».

31 июля стало известно о смерти актрисы Московского театра имени Ермоловой Натальи Кузнецовой. Ей было 55 лет.

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