Умерла звезда «Третьей планеты от Солнца»

Американская актриса Элмари Вендел скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщает New York Post.

Вендел родилась в штате Айова, США, в 1928 году. Она наиболее известна по ситкому «Третья планета от Солнца» с Джозефом Гордоном-Левиттом о группе инопланетян-исследователей, прибывших на Землю для наблюдения за людьми. Актриса исполняла роль арендодательницы Мэйми Дубчек. Сериал выходил с 1996 по 2001 год, а в 2008-м в России вышла его адаптация под названием «Гуманоиды в Королеве».

Элмари Вендел также сыграла эпизодические роли в таких сериалах, как «Рыцарь дорог», «Санта-Барбара», «Она написала убийство» и «Чудеса науки». Помимо этого, она принимала участие в озвучке мультсериалов «Крутые бобры», «Американский папаша» и анимационной ленты «Лоракс».

Артистка также озвучивала ряд персонажей в постапокалиптической видеоигре Fallout 4.