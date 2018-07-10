Умер звезда «Эскадрильи "Лафайет"» Тэб Хантер

Голливудский актер Тэб Хантер скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили авторы недавно выпущенного документального фильма об артисте в Facebook.

Причина смерти не раскрывается. Авторы поста подчеркнули, что Хантер скончался за три дня до своего 87-летия.

Тэб Хантер снялся в 76 фильмах, среди которых «Чертовы янки», «Бриолин 2», «Полиэстер» и лента «Эскадрилья "Лафайет"» 1958 года. Он стал голливудской звездой и символом маскулинности и мужественности в американском кинематографе.

Хантер был геем, но скрывал свою сексуальную ориентацию — пик его популярности пришелся на время, когда гомосексуализм был табуирован в США, и информация о его ориентации могла разрушить карьеру артиста. Хантер совершил каминг-аут в 2005 году.