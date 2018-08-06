Российская актриса вышла на сцену и умерла

Актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова скончалась на сцене. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артистке было 49 лет. Она умерла в субботу во время репетиции спектакля «Ханума». В этой постановке она должна была исполнить главную роль.

Причины смерти не уточняются.

В репертуаре актрисы были такие спектакли, как «Король и шут, или легенда о Тиле Уленшпигеле», «По щучьему веленью», «Станционный смотритель», «Воспитанница», «Фронтовичка». В Прокопьевском театре она служила с 1995 года.

В 2015 году Соколова исполнила одну из ролей в фильме «Главный» Юрия Кары.