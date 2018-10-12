Умерла актриса МХАТ Маргарита Юрьева

Актриса театра Маргарита Юрьева скончалась в Москве после тяжелой болезни в возрасте 93 лет. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает официальный сайт МХАТ имени Горького.

Прощание с Юрьевой пройдет в фойе МХАТ имени Горького 16 октября. Время прощания и место похорон пока не объявлены.

Юрьева вошла в труппу театра в 1947 году и служила в театре вплоть до своей смерти. Она была выпускницей первого набора Школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТ.

«Когда в 1987 году МХАТ имени Максима Горького возглавила Народная артистка СССР Татьяна Доронина, Маргарита Валентиновна со всей силой и страстью души отдалась делу восстановления Художественного театра. До последних дней, пока позволяло здоровье, играла в "Синей птице", всегда была там, где требовали интересы театра», — говорится в официальном заявлении МХАТ.

Юрьева сыграла десятки ролей, включая Анну Каренину, Машу из «Трех сестер» и Катерину Ивановну из «Братьев Карамазовых» в постановках Владимира Немировича-Данченко. С этими спектаклями театр с 1958 по 1978 гастролировал по всему миру.

В кино актриса отметилась ролями в «Сельской учительнице», «Штрихах к портрету Ленина», «Дачниках», «Трех сестрах». Она была удостоена званий Заслуженной и Народной артистки РСФСР, орденов Дружбы и Почета, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

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