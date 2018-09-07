Умерла звезда британских секс-комедий Лиз Фрайзер

Британская актриса Лиз Фрайзер умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщается в Twitter Британского комедийного сообщества.

Фрайзер получила известность благодаря образу «стереотипной глупой блондинки» в телефильмах и сериалах, выходивших с 1950-х по 1970 годы. Она также сыграла в комедиях «Приключениях водителя такси», «Исповеди инструктора по автовождению», «Приключениях частного детектива» и «Исповеди об отдыхе в летнем лагере», прозванных в Великобритании секс-комедиями из-за обилия эротических шуток.

Помимо этого, актриса снялась в сериале «Чисто английские убийства» и фильмах «Чикаго Джо и стриптизерша», «Папочкина армия», «Все в порядке, Джэк», и «В интересном положении».

6 сентября стало известно о смерти голливудского актера Берта Рейнолдса. Ему было 82 года.