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04:38, 14 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о долгосрочном летнем потеплении

Климатолог Кокорин заявил, что лето в России за 50 лет потеплеет на 2-3 градуса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом будет превышать средние значения не менее чем на два-три градуса. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По его словам, такое изменение климата следует ожидать, учитывая тенденции последних десятилетий — за полвека средняя температура в стране уже поднялась примерно на два градуса. «Страна большая: где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так», — уточнил он.

И июне ученые из Пенсильванского университета пришли к выводу, что за последние 75 лет опасные атмосферные волновые явления, вызывающие продолжительные засухи, наводнения и волны тепла, стали происходить в три раза чаще. Рост случаев экстремальной погоды произошел на фоне изменения климата. Основной причиной учащения подобных случаев является стремительное потепление Арктики. Оно происходит в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете,

Ранее академик РАН Сергей Гулев рассказал, что изменение климата приводит к «сжатию» промежуточных сезонов и более резкому переходу от зимы к лету.

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