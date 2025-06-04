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17:11, 4 июня 2025Экономика

Земле предсказали «сжатие» времен года

Климатолог Гулев: Глобальное потепление может «сжимать» времена года
Мария Черкасова

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Изменение климата на Земле уже приводит к «сжатию» некоторых времен года. Об этом «КП» рассказал руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии РАН имени Ширшова, академик РАН Сергей Константинович Гулев.

По его словам, буквально к изменениям времен года глобальное потепление привести не должно. Однако уже сегодня существуют диагностические работы, которые показывают, например, что в определенных районах мира сжимаются промежуточные сезоны — весна и осень — и наступает более резкий переход от зимы к лету. Это происходит не по всему миру, однако такая тенденция наблюдается последние 40-50 лет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что один год из ближайших пяти лет станет небывало теплым на Земле с вероятностью 80 процентов.

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