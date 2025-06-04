Назван срок наступления нового самого жаркого года на Земле

Вильфанд: Один год из ближайших пяти лет станет небывало теплым на Земле

Один год из ближайших пяти лет станет небывало теплым на Земле. Срок наступления нового самого жаркого года на планете со ссылкой на отчет Всемирной метеорологической организации назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам синоптика, самый теплый год за всю историю наблюдений наступит в ближайшие пять лет с вероятностью 80 процентов. «Отчет [Всемирной метеорологической организации] тревожный. Вот прогноз: с 80-процентной вероятностью ожидается, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным», — поделился информацией специалист.

Помимо этого, во Всемирной метеорологической организации спрогнозировали, что с вероятностью 70 процентов в ближайшие пять лет, с 2025 по 2029 год, усредненный показатель потепления превысит 1,5 градуса Цельсия — он, в соответствии с Парижским соглашением по климату, является целевым показателем сдерживания глобального потепления на Земле.

Ранее Вильфанд предупредил, что, начиная с субботы, 7 июня, и до вторника, 10 июня, в Москву придет экстремальная жара до 32 градусов Цельсия.