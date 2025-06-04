Москвичам предсказали экстремальную погоду

Синоптик Вильфанд: Москвичей ждет температура до плюс 32 градусов Цельсия

С субботы, 7 июня, по вторник, 10 июня, в Москве ожидается экстремальная жара, температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов Цельсия. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Температура будет держаться на отметках плюс 30-32 градуса, отметил синоптик. Предварительно со среды, 11 июня, начнется понижение температуры на три градуса.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что предстоящие выходные окажутся жаркими и пройдут без осадков, однако в начале следующей недели москвичей ждут ливни и грозы.

Среда, 4 июня, выдастся для москвичей теплой, облачной с прояснениями и с дождями местами. Столбики термометров в среду поднимутся до отметки в плюс 22-24 градуса. Ночные температуры опустятся не ниже плюс 9 градусов.