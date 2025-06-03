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23:13, 3 июня 2025Экономика

Жара в Москве в начале июня приблизится к 30 градусам

Синоптик Леус: В конце недели жара в Москве приблизится к 30-градусной отметке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

В конце недели жара в Москве приблизится к 30-градусной отметке. Об аномально теплой для начала июня погоде жителям столицы рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, первая неделя лета в Москве и Подмосковье началась с температуры, на один-два градуса превышающей норму, а закончится почти 30-градусной жарой. «В середине нынешней недели вдоль южных границ столичного региона промчится активная фронтальная волна. Ее облачная система станет причиной дождей, в центре они будут небольшими, на юге более заметными, а север территории осадки обойдут стороной. В такой ситуации днем температура составит плюс 21-23 градуса», — поделился информацией он.

В четверг, 5 июня, под влиянием гребня антициклона погода станет сухой и солнечный, а воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. В пятницу, 6 июня, ожидаются дожди, местами с грозами, однако температура по-прежнему останется на три-четыре градуса выше нормы. В субботу, 7 июня, править погодой будет теплый сектор циклона, благодаря которому станет теплее еще на градус, несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы. В воскресенье, 8 июня, из-за очередного барического гребня осадки прекратятся, а солнечные лучи станут греть еще сильнее, в результате чего показатели приблизятся к плюс 30 градусам.

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«В первый день новой недели ливни и грозы начнут постепенное понижение температуры, а во вторник показания термометров вернутся в климатическое русло», — заключил эксперт.

Ранее Леус заявил, что наступившее лето в стране будет теплее нормы. Между тем, уточнил он, несмотря на то что температура будет превышать средние отметки, экстремально жарким оно не станет.

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