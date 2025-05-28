Россиянам пообещали аномальное лето

Синоптик Леус: Лето в России будет теплее нормы

Лето в России будет теплее нормы. Аномальную погоду в предстоящий сезон россиянам пообещал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Синоптик отметил, что, несмотря на то что температура будет превышать средние отметки, экстремально жарким оно не станет.

«Те разговоры, которые муссируют СМИ, (...) это не более чем разговоры. По прогнозам центра «Фобос», лето будет не сильно отличаться от своей климатической нормы. Наибольшее тепло нас ждет в июне-июле, август будет менее отличаться от нормы», — добавил Леус.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что практически на всей европейской территории страны температура воздуха в ближайшие дни будет на 6-7 градусов выше климатической нормы, а в азиатской части страны — на 7-13 градусов.