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11:50, 4 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В Москве ожидается 24-градусное тепло и дождь
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Среда, 4 июня, выдастся для москвичей теплой, но дождливой. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, день обещает быть облачный с прояснениями. В столице местами пройдет дождь, надолго он не затянется. Столбики термометров в среду поднимутся до отметки в плюс 22-24 градуса. Ночные температуры опустятся не ниже плюс 9 градусов. По области воздух прогреется до плюс 19-24 градусов, а ночью ожидается до 7 градусов тепла. Ветер будет западным и северо-западным, его скорость составит от 5 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 746–748 миллиметров ртутного столба.

К выходным, 7-8 июня, в Москве установится 30-градусная жара. Осадков в концу недели не прогнозируется, однако новая неделя начнется с ливней и гроз. Во вторник, 10-го числа, температура понизится и вернется к климатической норме.

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