Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 18 июня 2025Экономика

Экстремальные погодные явления стали происходить чаще

PNAS: Экстремальные погодные явления стали происходить втрое чаще
Александра Качан (Редактор)
СюжетПотепление в Арктике

Фото: АГН «Мосĸва»

За последние 75 лет опасные атмосферные волновые явления, вызывающие продолжительные засухи, наводнения и волны тепла, стали происходить в три раза чаще. Рост случаев экстремальной погоды произошел на фоне изменения климата, об этом говорится в исследовании ученых из Пенсильванского университета, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Климатологи выяснили, что в 1950-х годах в среднем за лето происходило одно крупное волновое событие, в то время как сейчас их количество выросло до трех. Речь идет о явлениях, которые возникают, если большие волны в струйном течении «застревают» на месте на несколько недель и мешают нормальной циркуляции атмосферы.

Основной причиной учащения подобных случаев является стремительное потепление Арктики. Оно происходит в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, что уменьшает разницу температур между полярными и тропическими регионами и ослабляет струйные течения. Ученые прогнозируют, что лето 2026 года принесет еще больше «застрявших» волн.

Ранее академик РАН Сергей Гулев заявил, что изменение климата приводит к «сжатию» промежуточных сезонов и более резкому переходу от зимы к лету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

    Российская стюардесса показала распаковку формы Emirates и восхитила подписчиков

    В правительстве России предложили скинуться на гуманоидов

    Президент ОАЭ позвонил Путину

    По делу потушившего Вечный огонь восьмилетнего мальчика вынесли решение

    Раскрыта официальная причина масштабного блэкаута в Испании

    Автогигант решил отозвать больше четверти миллиона машин

    Обычная привычка снизила риск хронической боли в пояснице

    Смертельное ДТП произошло в Чечне

    «АвтоВАЗ» показал свой первый кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости