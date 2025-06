Экстремальные погодные явления стали происходить чаще

PNAS: Экстремальные погодные явления стали происходить втрое чаще

За последние 75 лет опасные атмосферные волновые явления, вызывающие продолжительные засухи, наводнения и волны тепла, стали происходить в три раза чаще. Рост случаев экстремальной погоды произошел на фоне изменения климата, об этом говорится в исследовании ученых из Пенсильванского университета, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Климатологи выяснили, что в 1950-х годах в среднем за лето происходило одно крупное волновое событие, в то время как сейчас их количество выросло до трех. Речь идет о явлениях, которые возникают, если большие волны в струйном течении «застревают» на месте на несколько недель и мешают нормальной циркуляции атмосферы.

Основной причиной учащения подобных случаев является стремительное потепление Арктики. Оно происходит в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, что уменьшает разницу температур между полярными и тропическими регионами и ослабляет струйные течения. Ученые прогнозируют, что лето 2026 года принесет еще больше «застрявших» волн.

Ранее академик РАН Сергей Гулев заявил, что изменение климата приводит к «сжатию» промежуточных сезонов и более резкому переходу от зимы к лету.