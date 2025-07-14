ВСУ начали использовать списанные британские корабельные мишени для ударов по России

ВСУ бьют по России списанными британскими корабельными мишенями для обмана ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать списанные британские беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Они могут помочь обмануть средства противовоздушной обороны (ПВО), рассказал в разговоре с РИА Новости боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат.

Он уточнил, что ПВО распознает такие мишени, как ложные цели, и отвлекается на них. «Но [ВСУ] его компонуют и как боевую [машину]. Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели», — подчеркнул российский военнослужащий.

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