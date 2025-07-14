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04:41, 14 июля 2025Бывший СССР

ВСУ начали использовать списанные британские корабельные мишени для ударов по России

ВСУ бьют по России списанными британскими корабельными мишенями для обмана ПВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать списанные британские беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Они могут помочь обмануть средства противовоздушной обороны (ПВО), рассказал в разговоре с РИА Новости боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат.

Он уточнил, что ПВО распознает такие мишени, как ложные цели, и отвлекается на них. «Но [ВСУ] его компонуют и как боевую [машину]. Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели», — подчеркнул российский военнослужащий.

Ранее Минобороны показало работу модернизированного «Солнцепека». Помимо прочего, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А оснастили средствами радиоэлектронной борьбы.

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