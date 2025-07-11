Минобороны показало работу модернизированного «Солнцепека»

Минобороны показало работу боевой машины ТОС-1А «Солнцепек» на шасси Т-80

Российские бойцы начали применять модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне специальной военной операции. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На видео показана работа новой боевой машины на шасси танка Т-80. Корпус «Солнцепека» прикрыли динамической защитой «Реликт», а пакет со снарядами получил решетчатый экран для защиты от дронов. Также машину оснастили средствами радиоэлектронной борьбы.

«Машина стала намного маневреннее, быстрее передвигается как по пересеченной местности, так и по трассам, дорогам, колеям», — сказал командир боевой машины ТОС-1А. Механик-водитель «Солнцепека» добавил, что мощность обновленной машины позволяет развернуться на 180 градусов на первой и второй передаче.

Боевая машина базовой версии «Солнцепека» получила шасси танка Т-72, на котором разместили пакет на 24 термобарических снаряда калибра 220 миллиметров.

В апреле индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что ТОС обеспечивают Вооруженным силам России качественное преимущество на поле боя.