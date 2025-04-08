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10:26, 8 апреля 2025Наука и техника

Стало известно об обеспечивающем преимущество ВС России на поле боя оружии

«Ростех»: ТОС обеспечивают ВС России преимущество на поле боя
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) обеспечивают Вооруженным силам (ВС) России преимущество на поле боя. Об этом в Telegram стало известно от индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.

«Тяжелые огнеметные системы нашего производства — уникальное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество на поле боя. Есть примеры, когда применение этих систем позволяло нашим бойцам занимать позиции противника без единого выстрела», — сказал руководитель.

По его словам, российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) применяют ТОС-1 («Буратино»), Тос-1А («Солнцепек») и ТОС-2 («Тосочка»).

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В марте концерн «Уралвагонзавод» сообщил в Telegram, что боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» получила защиту от дронов-камикадзе.

В феврале госкорпорация рассказала, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочка») поражает цели с помощью долгоживущей ударной волны.

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