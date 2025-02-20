Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:59, 20 февраля 2025Наука и техника

В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны

«Ростех»: ТОС-2 поражает цели с помощью долгоживущей ударной волны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочка») поражает цели с помощью долгоживущей ударной волны. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Ростех».

ТОС в компании назвали эффективным дополнением к тяжелой артиллерии, которое «затекает в любые укрытия». «От термобарического боеприпаса системы невозможно спрятаться ни в бетонированном ДОТе, ни в глубоком блиндаже», — заявили в госкорпорации.

В январе «Ростех» рассказал, что скорость работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» не дает противнику опомниться.

В том же месяце в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в 2024 году войска формирования усилили более чем тысячью единиц новой техники, в частности модернизированными танками Т-72Б3М, тяжелыми огнеметными системами ТОС-2, РСЗО «Торнадо-С», боевыми машинами пехоты, бронеавтомобилями и дальнобойным высокоточным ракетным вооружением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      В российском регионе объяснили появление на свалке гробов с данными усопших

      Самолет с россиянами на борту внезапно вернулся в аэропорт спустя час полета

      В Казахстане сообщили о проведении первого за шесть лет Парада Победы

      ФСБ раскрыла данные о готовившем теракт против саратовского чиновника украинском агенте

      Цены на аренду жилья в Москве пошли на убыль

      Захарова заявила о бродящем по Европе призраке наполеонизма

      В Курской области мать шестерых детей попала под обстрел ВСУ

      В российском регионе осудили двоих мужчин за продажу базы данных

      ФСБ сообщила о предотвращении теракта против саратовского чиновника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше