В «Ростехе» рассказали о не дающем противнику опомниться «Торнадо-С»

«Ростех»: Скорость работы РСЗО «Торнадо-С» не дает противнику опомниться

Скорость работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» не дает противнику опомниться. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что РСЗО, используемая в зоне спецоперации, способна накрыть площадь размером двенадцать футбольных полей.

В госкорпорации добавили, что эффективность «Торнадо-С» обусловлена независимой навигацией, дальнобойностью и высокой точностью. «Расчет практически не покидает машину, не выходит на открытую местность и имеет возможность действовать очень быстро», — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в 2024 году войска формирования усилили более чем тысячью единиц новой техники, в частности, модернизированными танками Т-72Б3М, тяжелыми огнеметными системами ТОС-2 «Тосочка», РСЗО «Торнадо-С», боевыми машинами пехоты, бронеавтомобилями и дальнобойным высокоточным ракетным вооружением.