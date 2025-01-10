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15:09, 10 января 2025Наука и техника

Стало известно об усилении новой техникой войск ВВО

В 2024 году войска ВВО усилили более чем тысячью единиц новой техники
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В 2024 году войска Восточного военного округа (ВВО) усилили более чем тысячью единиц новой техники. Об этом ТАСС стало известно от пресс-службы ВВО.

«Поставка техники позволила усилить мотострелковые, танковые, артиллерийские формирования, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, материального обеспечения», — говорится в сообщении.

Поставленная техника включает, в частности, модернизированные танки Т-72Б3М, тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», боевые машины пехоты, бронеавтомобили и дальнобойное высокоточное ракетное вооружение.

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В декабре пресс-службе ВВО сообщили, что танкисты частей округа, заключившие первые контракты, осваивают вождение танков Т-80, которые называют летающими из-за хорошей подвижности.

В ноябре Минобороны России рассказало, что снайперы мотострелкового соединения ВВО отработали уничтожение легкобронированной техники из крупнокалиберных винтовок АСВК.

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