Российские снайперы отработали уничтожение техники из АСВК

МО: снайперы ВВО отработали уничтожение техники из винтовок АСВК

Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) отработали уничтожение легкобронированной техники их крупнокалиберных винтовок АСВК. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«В Амурской области снайперы мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа отработали уничтожение легкобронированной техники. При помощи беспилотных летательных аппаратов военнослужащие произвели воздушную разведку местности, в ходе которой были выявлены мобильные группы условного противника», — говорится в сообщении.

Используя полученные данные, снайперы поразили легкобронированные цели огнем с замаскированных позиций. В Минобороны добавили, что перед стрельбой со снайперами проводили занятия по определению дальности до целей с использованием приборов наблюдения и прицеливания.

Винтовку АСВК разработали конструкторы завода имени Дегтярева в 2004 году. Оружие под патрон калибра 12,7 на 108 миллиметров весит 12,5 килограмма. Прицельная дальность стрельбы составляет 1500 метров.

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