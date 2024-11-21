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15:21, 21 ноября 2024Наука и техника

Российские снайперы отработали уничтожение техники из АСВК

МО: снайперы ВВО отработали уничтожение техники из винтовок АСВК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Снайперы мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) отработали уничтожение легкобронированной техники их крупнокалиберных винтовок АСВК. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«В Амурской области снайперы мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа отработали уничтожение легкобронированной техники. При помощи беспилотных летательных аппаратов военнослужащие произвели воздушную разведку местности, в ходе которой были выявлены мобильные группы условного противника», — говорится в сообщении.

Используя полученные данные, снайперы поразили легкобронированные цели огнем с замаскированных позиций. В Минобороны добавили, что перед стрельбой со снайперами проводили занятия по определению дальности до целей с использованием приборов наблюдения и прицеливания.

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Винтовку АСВК разработали конструкторы завода имени Дегтярева в 2004 году. Оружие под патрон калибра 12,7 на 108 миллиметров весит 12,5 килограмма. Прицельная дальность стрельбы составляет 1500 метров.

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что Вооруженные силы России получили все снайперские винтовки Чукавина в рамках контракта 2024 года.

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