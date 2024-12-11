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15:07, 11 декабря 2024Наука и техника

Танкисты ВВО освоят вождение «летающих танков»

Танкисты ВВО освоят вождение Т-80 на полигоне «Князе-Волконский»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Танкисты частей Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, осваивают вождение танков Т-80, которые называют летающими из-за хорошей подвижности. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Занятия по вождению боевых машин проводят на общевойсковом полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае. Перед их началом механики-водители проверили состояние основных систем и агрегатов танков.

В ходе занятий танкистам предстоит отработать маневрирование на трассе, преодоление естественных и искусственных препятствий, остановку на спуске и подъеме, а также различные повороты и развороты. Отмечается, что следующим этапом обучения станет экстремальное вождение на максимально допустимых скоростях.

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Базовую версию Т-80 приняли на вооружение в 1976 году. Главным отличием этой машины от других танков стала единая газотурбинная силовая установка. Т-80 получил газотурбинный двигатель ГТД-1000Т мощностью 1000 лошадиных сил. Основным вооружением Т-80 стала гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.

В октябре механик-водитель Т-80 с позывным Немец рассказал, что машину отличает хорошая проходимость, которую обеспечивает большой запас крутящего момента.

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