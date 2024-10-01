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12:09, 1 октября 2024Наука и техника

В зоне СВО оценили проходимость Т-80

Механик-водитель: российские танки Т-80 не застревают в осенней грязи
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские танки Т-80, применяемые в зоне специальной военной операции (СВО), не застревают в осенней грязи. С такой оценкой выступил механик-водитель с позывным Немец. Об этом сообщает газета «Известия».

«По проходимости Т-80 отличные. Даже когда осенью ездили, ни разу не застрял, просто плыл по грязи. Ни разу не приходилось вытаскивать», — сказал боец.

По его словам, между танкистами идут вечные споры о том, что лучше — Т-72 или Т-80.

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Издание пишет, что Т-80 отличает высокая скорость, способность двигателя работать при низких температурах и большой запас крутящего момента, однако ремонт машины возможен только в заводских условиях.

В сентябре Telegram-канал «Война История Оружие» заметил, что российские бойцы в зоне СВО вооружили шасси танка Т-80 реактивным морским бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2».

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      Иван Потапов
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