В зоне СВО оценили проходимость Т-80

Механик-водитель: российские танки Т-80 не застревают в осенней грязи

Российские танки Т-80, применяемые в зоне специальной военной операции (СВО), не застревают в осенней грязи. С такой оценкой выступил механик-водитель с позывным Немец. Об этом сообщает газета «Известия».

«По проходимости Т-80 отличные. Даже когда осенью ездили, ни разу не застрял, просто плыл по грязи. Ни разу не приходилось вытаскивать», — сказал боец.

По его словам, между танкистами идут вечные споры о том, что лучше — Т-72 или Т-80.

Издание пишет, что Т-80 отличает высокая скорость, способность двигателя работать при низких температурах и большой запас крутящего момента, однако ремонт машины возможен только в заводских условиях.

В сентябре Telegram-канал «Война История Оружие» заметил, что российские бойцы в зоне СВО вооружили шасси танка Т-80 реактивным морским бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2».