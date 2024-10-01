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04:29, 1 октября 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили бомбомет на шасси танка Т-80

В зоне СВО вооружили шасси танка Т-80 морским бомбометом РБУ-6000

Фото: Werner Willmann / Wikimedia

Российские бойцы в зоне спецоперации (СВО) вооружили шасси танка реактивным морским бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2». На фотографию самодельной установки обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На снимке виден Т-80 с демонтированной башней, которую заменили реактивно-бомбометной установкой. Также на машине можно заметить решетчатые экраны, которыми прикрыли стволы РБУ и корпус танка.

Изначально «Смерч-2» разработали для уничтожения подлодок и атакующих торпед противника. Установка получила 12 стволов для метания бомб РГБ-60 весом 100 килограммов. Дальность стрельбы РБУ-6000 — более пяти километров.

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В мае военный эксперт Дмитрий Корнев писал, что в зоне СВО российские бойцы применяют различные морские системы, включая артиллерийские установки 2М-3М, огнеметно-зажигательные комплексы А-22 «Огонь» и РБУ-6000.

В апреле появилось видео, демонстрирующее применение РБУ-6000 на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ артиллерийского дивизиона отряда «Невский».

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      Даниил Иринин
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