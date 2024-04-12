Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:08, 12 апреля 2024Наука и техника

Российские военные показали тягач с бомбометом

Отряд «Невский» вооружил тягач МТ-ЛБ бомбометом РБУ-6000

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские военные вооружили гусеничный тягач МТ-ЛБ корабельным реактивным бомбометом РБУ-6000 «Смерч-2». Видео применения импровизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) показал отряд «Невский» в своем Telegram-канале.

Установку сделали специалисты артиллерийского дивизиона отряда «Невский». На крышу корпуса тягача установили «Смерч-2» с сокращенным количеством направляющих. Также на самодельной РСЗО можно заметить устройство, похожее на комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр», который предназначен для противодействия FPV-дронам.

Отмечается, что МТ-ЛБ с бомбометом уже применяют в зоне проведения специальной военной операции.

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024

Базовая версия РБУ-6000 получила 12 стволов для запуска глубинных бомб калибра 213 миллиметров. Дальность стрельбы бомбами РГБ-60, которые весят почти 114 килограммов, составляет 5,2 километра.

В марте Минобороны России сообщило, что артиллеристы группировки войск «Восток» применили автоматическую пушку АЗП-57 калибра 57 миллиметров на шасси бронетранспортера МТ-ЛБ на южнодонецком направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе». Власти хотят справедливого наказания всех причастных

      Боец «Азова» получил 28 лет колонии за расстрел раненой женщины в Мариуполе

      В российском регионе мужчина выбросил с балкона знакомую из-за сотового телефона

      Легенда американского баскетбола обзавелся еще одним особняком во Флориде

      Мужчина купил в ресторане живую акулу и отпустил ее в море

      Обозначен срок запуска первой российской многоразовой ракеты

      Раскрыто состояние остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Женщины познакомились с туристом в Tinder, накачали его наркотиками и обокрали

      Назван способ накачать пресс за восемь минут в день

      Иран предупредил США о возможных атаках на американских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше