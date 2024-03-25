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20:39, 25 марта 2024Наука и техника

Российские артиллеристы применили «адские молотилки»

Российские артиллеристы применили пушку АЗП-57 на южнодонецком направлении

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

Российские артиллеристы группировки войск «Восток» применили автоматическую пушку АЗП-57 калибра 57 миллиметров на шасси бронетранспортера МТ-ЛБ на южнодонецком направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает Пятый канал.

АЗП-57 используют для поражения живой силы и техники Вооруженных сил Украины. МТ-ЛБ позволяет расчетам орудий оперативно менять огневые позиции.

Пушка может поражать осколочно-фугасными снарядами укрепления, воздушные и наземные цели, включая легкобронированную технику, на дальности до шести километров. Благодаря скорострельности два выстрела в секунду АЗП-57 обеспечивает плотный огонь. Эти орудия использовали в самоходных зенитных установках ЗСУ-57-2, которые называли «адскими молотилками».

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Артиллеристы отмечают, что преимуществом АЗП-57 является простота эксплуатации и хорошая ремонтопригодность. Почти любую неисправность орудия можно устранить даже в полевых условиях.

Ранее в марте в зоне проведения специальной военной операции заметили гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55, который вооружили зенитной пушкой АЗП-57. Установку могли применять штурмовики ЧВК «Вагнер».

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      Даниил Иринин
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