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12:57, 13 марта 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили трактор с пушкой

В зоне СВО заметили трелевочный трактор с зенитной пушкой АЗП-57
Дуло зенитного орудия АЗП-57

Дуло зенитного орудия АЗП-57. Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55, который вооружили зенитной пушкой АЗП-57, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Артиллерия».

На снимке виден трактор с орудием, которое установили в задней части машины. Изначально ТДТ-55 разработали для вывозки и штабелирования среднего и крупного леса. Гусеничная машина с турбодизельным двигателем приспособлена для работы в сложных лесных условиях.

«Гантрактор якобы применялся штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер"», — отметили в сообщении.

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Автоматическая пушка АЗП-57 калибра 57 миллиметров входила в состав зенитного комплекса С-60. Практическая скорострельность орудия составляет 70 выстрелов в минуту. Пушка может использовать бронебойные и осколочные снаряды.

В январе «Российская газета» писала, что в одном из подразделений Вооруженных сил Украины заметили немецкий четырехосный тягач MAN серии KAT 1, который вооружили советской зенитной пушкой КС-19 калибра 100 миллиметров. Орудие, разработанное в 1947 году, выпускали до середины 1950-х.

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      Даниил Иринин
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