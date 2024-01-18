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11:34, 18 января 2024Наука и техника

На Украине немецкий грузовик вооружили советской пушкой

«РГ»: на Украине вооружили тягач MAN KAT 1 советской зенитной пушкой КС-19

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В одном из подразделений Вооруженных сил Украины заметили немецкий четырехосный тягач MAN серии KAT 1, который вооружили советской зенитной пушкой КС-19 калибра 100 миллиметров. На фотографию грузовика обратила внимание «Российская газета» («РГ»).

На снимке виден тягач KAT 1 с пушкой КС-19 на грузовой платформе. Вооружение превращает машину с колесной формулой 8х8 в самоходную зенитную установку.

Буксируемую зенитную установку КС-19 разработали в 1947 году. До середины 1950-х в СССР выпустили более десяти тысяч КС-19. Орудие предназначено для поражения целей, которые развивают скорость до 1200 километров в час, на высоте до 15 километров. Изначально установка весом около 9,5 тонны могла вести стрельбу по данным радиолокационной станции СОН-4.

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В сентябре 2023 года на Украине заметили голландскую боевую машину пехоты YPR-765 со стандартным пушечным вооружением, которую выкупили у частного бельгийского коллекционера.

В августе появился ролик, демонстрирующий применение КС-19 в буксируемом варианте.

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      Даниил Иринин
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