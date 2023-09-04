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04:30, 4 сентября 2023Наука и техника

На Украине заметили коллекционную БМП с пушкой

На Украине заметили выкупленную у коллекционера БМП YPR-765 с пушкой

Кадр: Telegram-канал bmpd

Голландскую боевую машину пехоты (БМП) YPR-765 со стандартным пушечным вооружением заметили на Украине. Раньше Киев получал эти машины с пулеметом, пишет Telegram-канал bmpd.

Канал опубликовал ролик, демонстрирующий YPR-765 Pantser Rups Infanterie (PRI) с автоматической пушкой Oerlikon KBA-B02 калибра 25 миллиметров на вооружении Киева. Отмечается, что машину выкупили у частного бельгийского коллекционера.

YPR-765 разработали на базе американского бронетранспортера M113. Первую партию машин Нидерланды заказали в 1975 году. Масса БМП с алюминиевой броней составляет 13,7 тонны. YPR-765 получила двигатель Detroit Diesel Allison 6V-53T мощностью 267 лошадиных сил.

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Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов рассказал о проведении анализа трофейной американской БМП Bradley. По его словам, эта машина уступает российской БМП-3 по боевой эффективности.

В конце августа стало известно, что российские военные изучили захваченный в зоне проведения специальной военной операции украинский бронеавтомобиль «Казак», который отличается недостаточной защищенностью.

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    Даниил Иринин
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