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03:53, 1 сентября 2023Наука и техника

Стало известно о превосходстве БМП-3 над американской Bradley

В «Курганмашзаводе» заявили, что БМП-3 превосходит по эффективности Bradley

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода», входящего в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», Роман Хромов рассказал о проведении анализа трофейной американской боевой машины пехоты (БМП) Bradley. По его словам, выяснилось, что российская БМП-3 превосходит Bradley по боевой эффективности, сообщает РИА Новости.

«Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП», — заявил он.

Хромов уточнил, что из систем вооружений у Bradley имеется лишь автоматическая пушка 25-мм, а для того, чтобы транспорт смог плавать, необходимо предварительно провести серьезную подготовку, в то время, как БМП-3 без проблем может преодолеть водные преграды. Также он указал на низкую подвижность и проходимость американской техники, в частности по грунтам, которые находятся в зоне военных действий на Украине.

Ранее заместитель начальника отдела маркетинга Научно-исследовательского института (НИИ) стали Евгений Чистяков заявил, что американская БМП Bradley в серийном варианте значительно слабее российской БМП-3 с динамической защитой.

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    Марина Совина
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