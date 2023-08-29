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15:59, 29 августа 2023Наука и техника

В России назвали недостатки захваченного «Казака» ВСУ

В России рассказали о недостаточной защищенности трофейной машины «Казак» ВСУ

Фото: Wikimedia

Российские военные изучили захваченный в зоне проведения специальной военной операции украинский бронеавтомобиль «Казак». О недостатках трофейной машины пишет Telegram-канал «Война История Оружие».

В сообщении отметили, что топливопроводы и воздуховоды принадлежавшей Вооруженным силам Украины (ВСУ) машины не прикрыты броней. Автор допустил, что повредить их и остановить бронеавтомобиль сможет даже противопехотная мина. Также военные усомнились в защищенности корпуса, броню которого могут пробить пули калибра 12,7 миллиметра.

Как пишет канал, машину построили на агрегатах грузовика Iveco Eurocargo. «К тому же броневик очень сильно усложнили электроникой, от чего ремонт в полевых условиях — это что-то на грани фантастики», — говорится в сообщении.

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Бронеавтомобиль «Казак-2» на полноприводном шасси Iveco Eurocargo представили в 2015 году. 15-тонный бронеавтомобиль может перевозить 13 десантников. Машину вооружали пулеметом или автоматическим гранатометом.

В июле в зоне проведения специальной военной операции заметили бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица». Серийное производство модуля, который несет гранатомет, автоматическую пушку и пулемет, началось в 2022 году.

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    Даниил Иринин
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