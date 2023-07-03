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12:21, 3 июля 2023Наука и техника

Бронеавтомобиль со «Спицей» заметили в зоне СВО

Бронеавтомобиль «Выстрел» с боевым модулем «Спица» заметили в зоне СВО

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д «Спица» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

На снимке изображен бронеавтомобиль «Выстрел» с боевым модулем БМ-30-Д. Отмечается, что фотографию сделали в зоне СВО. Модуль получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ и автоматический гранатомет АГ-30. Также он оснащен прицелом с лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналами.

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Бронеавтомобиль «Выстрел» получил противопульное бронирование класса Бр5. Верхняя часть корпуса выдерживает выстрелы из крупнокалиберного пулемета «Утес» с дистанции 300 метров, а нижняя часть и корма — из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с дистанции 30 метров. Днище машины также бронировано.

В мае 2022 года стало известно, что в России началось серийное производство необитаемого боевого модуля «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел». Облегченную версию модуля устанавливают на бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

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    Даниил Иринин
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