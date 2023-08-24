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13:56, 24 августа 2023Наука и техника

На вооружении ВСУ заметили пушку времен Сталина

На вооружении ВСУ заметили разработанную в 1940-х годах зенитную пушку КС-19

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Зенитную пушку КС-19 времен советского лидера Иосифа Сталина заметили в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На записи виден выстрел из разработанного в 1940-х годах орудия, которое частично укрыто маскировочной сетью. После выстрела пушка не вернулась в исходное положение, что может говорить о выходе из строя накатника, который необходим для возвращения откатных частей орудия.

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Тяжелую буксируемую зенитную установку КС-19 калибра 100 миллиметров разработали в 1947 году. Орудие предназначено для прикрытия важных объектов от авиации противника. КС-19 может использовать осколочно-фугасные, осколочные и бронебойно-трассирующие снаряды. Выпуск КС-19 прекратили в 1957 году.

В августе 2022 года американское издание The Drive писало, что ВСУ используют старинный британский бронеавтомобиль Ferret. В публикации предположили, что машина попала на фронт посредством частной инициативы.

В мае того же года стало известно, что украинские военные вернули в строй советские противотанковые орудия Д-44, которые разработали в 1944 году. Пушку задействовали на тыловом полигоне сухопутных войск.

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    Даниил Иринин
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