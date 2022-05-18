Украина вернула в строй пушки образца 1944 года

Украинские военные вернули в строй противотанковые пушки Д-44

Украинские военные вернули в строй советские противотанковые орудия Д-44. Пушку, которую разработали в 1944 году, заметили на одном из тыловых полигонов. Об этом сообщает «Российская газета».

Устаревший образец задействовали на тыловом полигоне сухопутных войск. В 2015 году противотанковые пушки, которые находились на хранении, отправили в подразделения Национальной гвардии.

Отмечается, что орудие калибра 85 миллиметров не может эффективно бороться с современными танками, но способно поражать легкобронированную технику.

Дивизионную пушку Д-44 разработали в 1944 году, а в 1946 году орудие приняли на вооружение. До 1954 года было изготовлено более десяти тысяч пушек.

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