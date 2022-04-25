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В ходе спецоперации заметили стелс-танк

В ходе спецоперации в Донбассе заметили танк Т-90М со снижающим заметность покрытием

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ходе специальной военной операции в Донбассе применили основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3» с покрытием, которое снижает заметность. Стелс-танк показали на ролике, опубликованном Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщает «Российская газета».

Запись демонстрирует танк Т-90М с защитным покрытием. Отмечается, что накидка снижает заметность танка. Маскировочное покрытие закрепили на корпусе и башне боевой машины.

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Т-90М отличается от базовой версии танка новым башенным модулем с многослойным бронированием. Танк оснащен новой гладкоствольной пушкой 2А82-1М калибра 125 миллиметров и системой управления огнем «Калина». Также Т-90М получил решетчатые экраны, динамическую защиту «Реликт» и новый двигатель.

В апреле в Попасной заметили российские танки Т-80БВ с новыми тралами и дополнительной защитой.

Ранее в том же месяце в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя заметили бронеавтомобиль Buran.

В марте издание The National Interest назвало российские беспилотники главным оружием специальной военной операции.

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Даниил Иринин
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