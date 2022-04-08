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В ходе спецоперации заметили российский Buran

В ходе спецоперации в Донбассе заметили новый российский бронеавтомобиль Buran

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе специальной военной операции в Донбассе задействовали новый бронеавтомобиль Buran. Российскую машину заметили в колонне союзных сил в одном из районов Мариуполя. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Форпост».

Канал опубликовал видео, которое демонстрирует продвижение войск. Также на записи видны бронеавтомобили «Рысь» и «Буран».

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Обновленный бронеавтомобиль Buran APC 6 представили на международном форуме «Армия-2020». В основе машины лежит шасси грузовика ГАЗ-3308 «Садко». Машина получила усиленную раму и модернизированную подвеску, которая улучшила проходимость машины. Также бронеавтомобиль оснащен камерами и монитором. Buran получил двигатель ЯМЗ-534 мощностью 210 лошадиных сил. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62 миллиметра.

Ранее в пресс-службе Центрального округа (ЦВО) сообщили, что подразделения округа получили новые бронеавтомобили «Линза» и «Тайфун».

В марте стало известно, что на выставке World Defense Show 2022 представили стелс-бронеавтомобиль Cockerill i-X.

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Даниил Иринин
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