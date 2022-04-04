Российским военным передали новые бронеавтомобили

Подразделения ЦВО получили бронеавтомобили «Линза» и «Тайфун»

Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) получили новые бронеавтомобили. Военным передали бронеавтомобили «Линза» и «Тайфун». Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Новые бронеавтомобили "Тайфун" пополнили парк боевых машин миротворческого соединения, дислоцирующегося в Самарской области. Также на вооружение воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирской, Свердловской и Челябинской областях, поступили три санитарных бронеавтомобиля "Линза"», — сообщили в ЦВО.

Многоцелевой бронеавтомобиль «Тайфун 4х4» впервые представили в 2015 году. Машина предназначена для перевозки грузов и личного состава. «Тайфун 4х4» получил комбинированное бронирование.

Медицинская машина «Линза» создана на базе «Тайфун 4х4». Бронеавтомобиль получил V-образное днище, которое позволяет выдержать подрыв под колесом устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В октябре 2021 года «Известия» сообщили, что российские военные на 201-й базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии получат бронеавтомобили «Патруль».

В августе прошлого года стало известно, что Воздушно-десантным войскам (ВДВ) России передадут новые бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ». Машина получила боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой.