Российские военные получат бронеавтомобили «Патруль»

В российские подразделения на территории Средней Азии поступят бронеавтомобили «Патруль». Новые машины получат военные на 201-й базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
В основе бронеавтомобилей «Патруль» лежит шасси грузовика КамАЗ-43502. Двухосная машина может вместить десять бойцов с оружием и в полной амуниции. «Патруль» обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и подрыва взрывного устройства массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.
В прошлом году опытную партию машин получили подразделения военной полиции. Бронеавтомобили «Патруль» Росгвардии продемонстрировали в ходе парада на Красной площади. Комендатуры и подразделения военной полиции получат новые бронеавтомобили в начале 2022 года.
Ранее стало известно о принятии на снабжение Вооруженных сил России бронеавтомобиля «Напарник». Машина на шасси К-4386 «Тайфун-ВДВ» предназначена для сопровождения автоколонн и задач по доставке, сообщает РИА Новости.
В сентябре импровизированный бронеавтомобиль на шасси грузовика заметили в Сирии. На видео с машиной обратила внимание «Российская газета». Защиту автомобиля повысили с помощью стальных листов, а в задней части оборудовали восемь бойниц для ведения огня из стрелкового оружия.