Российские военные получили новую бронемашину «Напарник»

Бронемашину «Напарник» приняли на снабжение Вооруженных сил. Российские военные получили новую машину на шасси «Тайфун-ВДВ». Защищенный автомобиль предназначен для сопровождения колонн и доставки личного состава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Ремдизель», разработавшую машину.

В компании отметили, что специальную машину сопровождения и управления 4386 приняли на вооружение приказом министра обороны Российской Федерации в сентябре. Ранее автомобиль получил разрешение на серийное производство.

Разработка машины началась в 2017 году. «Напарник» разработан на шасси К-4386 «Тайфун-ВДВ». Новая машина предназначена для сопровождения автоколонн и задач по доставке личного состава и документов. Также в машине можно разместить пункт управления.

В августе стало известно о поступлении первых бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в распоряжение Воздушно-десантных войск. Машина получила двигатель КамАЗ-650.10-350 мощностью в 350 лошадиных сил. Конструкция бронеавтомобиля обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.