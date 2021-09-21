В Сирии заметили самодельный броневик с бойницами

Самодельный полицейский бронеавтомобиль заметили в составе колонны 16-й бригады сирийских правительственных сил. Видео, на которое попал проезд техники в городе Тафас на юге Сирии, опубликовано на YouTube.

«Российская газета» пишет, что в качестве основы был использован относительно легкий грузовик неизвестной модели.

Машина бронирована по кругу, передние и задние колеса защищены. Передние стекла в случае необходимости можно прикрыть пуленепробиваемыми крышками со смотровыми щелями. Также в автомобиле оборудованы восемь бойниц для возможной стрельбы из стрелкового оружия, две их которых — в дверях водителя и пассажира. На корме прорезана дверь для посадки и высадки личного состава. В ней, судя по видео, тоже есть отверстие для стрельбы.

Издание отмечает, что указанный образец не может сравниться с серийно изготовленными боевыми машинами, однако он не будет лишним при выполнении задач полицейского характера или для несения службы на блокпостах.