Украинский броневик загорелся во время испытаний

Украинский бронеавтомобиль «Дозор-Б» загорелся во время заводских испытаний. Возгорание на опытном образце машины произошло во время проверки противопожарного оборудования. Это может отложить процесс принятия машины на вооружение, — сообщает Defense News.

Авторы издания отмечают, что инцидент произошел на территории Харьковского конструкторского бюро машиностроения 7 сентября. Загорелся опытный образец финальной версии тактической колесной боевой машины (ТКБМ) «Дозор-Б». Считается, что речь идет о машине, которую готовили для квалификационных испытаний. После этого этапа тестирования должно начаться серийное производство ТКБМ.

По данным Defense Express, возгорание произошло во время тестирования противопожарного оборудования. Для проверки огнетушителей зажженную дымовую шашку поместили в ведро, а само ведро установили в салоне машины. Испытатели не учли, что ведро было в масле. Это обстоятельство привело к возгоранию ТКБМ.

Потушить пожар в машине удалось только порошковым огнетушителем. Этот способ тушения может повредить оборудование, которое не тронул огонь, отмечает Defense Express.

Сейчас сотрудники ХКБМ оценивают масштаб ущерба. Если во время пожара вышло из строя оборудование иностранного производства, это может отодвинуть начало квалификационных испытаний «Дозор-Б», — резюмируют авторы материала.

Бронеавтомобиль «Дозор-Б» разработали в ХКБМ в 2006 году. С 2013 года броневики производятся в Польше по украинской лицензии. Бронирование ТКБМ обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и противопехотных мин. Машина массой в 6,3 тонны развивает максимальную скорость по шоссе до 90 километров в час.

Ранее стало известно о заключении контракта на поставку украинских корабельных двигателей индийскому заказчику. Силовые установки М7Н2, разработанные предприятием «Зоря» — «Машпроект», предназначены для индийских кораблей проекта 11356, которые проектировали в России.