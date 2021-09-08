Украина захотела модернизированный «Нептун»

Украина захотела модернизированный комплекс «Нептун» для борьбы с наземными целями

Украина захотела создать модернизированную версию берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». Доработанный комплекс может использоваться для поражения наземных целей. Об этом генеральный конструктор — генеральный директор ГККБ «Луч» Олег Коростелев рассказал в интервью изданию «Тексты».

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«"Нептун" может быть доработан для использования в качестве низколетящей крылатой ракеты, поражающей наземные цели», — отметил Коростелев. По его словам, для этого у ракетного комплекса «есть все необходимые опции».

Также Коростелев добавил, что для создания такого комплекса необходим запрос от военных. По его словам, разработку модернизированного «Нептуна» можно будет начать только после получения технического задания.

Авторы украинского портала Defense Express предположили, что примером для подобной модернизации «Нептуна» может послужить турецкая Kara Atmaca. Ракета «поверхность-поверхность» создана на базе противокорабельной ракеты Atmaca.

В августе стало известно, что противокорабельный ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун» перенесут на шасси Tatra T815. Отказ от шасси украинской компании «АвтоКрАЗ» объяснили низким качеством продукции и нестабильностью выполнения заказов.