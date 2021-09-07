Украина поставит Индии двигатели для спроектированных Россией кораблей

Украина заключила с Индией договоры на поставку двигателей на 100 миллионов долларов

Украинское государственное предприятие «Зоря» — «Машпроект» заключило контракт с индийской компанией Goa Shipyard на поставку двух двигателей М7Н2, сообщает «Укроборонпром».

Газотурбинными установками планируется оснастить многоцелевые корабли проекта 11356 типа Talwar, которые спроектированы Россией, но строятся Индией. Согласно договору первый агрегат должен быть готов в декабре 2022 года, второй — в июле 2023 года. «Установки М7Н2 имеют модернизированную микропроцессорную систему управления, мощность 58 тысяч лошадиных сил и предоставляют возможность развивать скорость в 30 узлов», — говорится в сообщении компании.

«Укроборонпром» напоминает, что в течение последних двух недель «Зоря» — «Машпроект» заключила с индийскими заказчиками контракты на общую сумму около 100 миллионов долларов.

В августе 2017 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев заявил, что два фрегата проекта 11356, ранее заказанных Минобороны России, будут проданы Военно-морским силам Индии.