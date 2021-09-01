Украина разработала комплекс для поиска беспилотников

Украинские ученые разработали радиометрический комплекс дистанционного зондирования для всепогодного обнаружения беспилотников. Разработку сотрудников Национального аэрокосмического университета имени Жуковского «Харьковский авиационный институт» представили на фестивале инновационных проектов Sikorsky Challenge-2021, сообщает Defense Express.

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Устройство предназначено для зондирования волн в диапазонах X, Ka, и W. Во время работы пассивный радиометрический комплекс не излучает волн, что усложняет его обнаружение радиолокационными средствами.

По словам инженера кафедры аэрокосмических радиоэлектронных систем ХАИ Эдуарда Церне, комплекс обнаруживает радиотепловое излучение беспилотного аппарата, от которого практически невозможно избавиться. Даже в условиях радиомолчания нагретый беспилотник излучает широкий спектр волн, добавил Церне.

Устройство обнаружения отличается компактностью, что затрудняет его оптическую идентификацию. В свою очередь, украинская разработка может обнаружить микро-беспилотник на расстоянии в 1200 метров во время дождя, и до 2500 метров — в ясную погоду. Дальность обнаружения растет пропорционально размерам цели — так, самые крупные беспилотники комплекс может «увидеть» на дальности в 16,5 тысячи метров, заявляют авторы Defense Express.

По словам разработчиков, один комплекс способен обнаружить направление полета беспилотника, а для установления точного местоположения цели необходимо минимум три станции. Военные уже заинтересовались разработкой, испытания которой могут начаться в ближайшее время, добавил Церне.

Ранее стало известно, что экспериментальная машина российской робототехнической платформы «Маркер» совершила марш в автономном режиме. Машина прошла 100 километров бездорожья и грунтовых дорог.