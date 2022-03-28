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В США назвали главное российское оружие спецоперации

The National Interest назвало российские БПЛА главным оружием спецоперации

Фото: Globallookpress.com

В США дали оценку использованию российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе специальной военной операции. Российские беспилотники назвали главным оружием спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Сэма Крэнни-Эванса для американского издания The National Interest.

Эванс назвал три основных сценария применения российских беспилотников. По его мнению, примером эффективного применения БПЛА на первом этапе операции стал удар беспилотным аппаратом «Орион», о котором стало известно 4 марта.

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Эванс отмечает, что использование «Ориона» демонстрирует прогресс российских технологий, но основные задачи в ходе операции выполняют беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3». Эти аппараты выполняют разведку на тактическом уровне. Дальность действия «Орлан-10» составляет 150 километров. Аппарат способен передавать видеосигнал в реальном времени. Также военные используют БПЛА «Тахион-4» с дальностью полета 40 километров.

В публикации отмечают, что российские «Орланы» используют в нескольких вариантах. Эти беспилотники входят в состав комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В «Леер-3», который позволяет отслеживать до 2000 абонентов сотовой связи.

Эванс подчеркивает, что аппараты «Орлан-10» обеспечивают поддержку сил на марше, выполняют разведывательные задачи, а также используются для корректировки артиллерийского огня. «Орлан-10» также обеспечивают подсветку целей для управляемых снарядов «Краснополь».

Еще одной ключевой задачей российских беспилотников стала координация ракетных ударов в реальном времени. Автор материала отмечает, что это позволяет увеличить скорость реагирования и точность ракетных ударов.

В сентябре 2021 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что у Вооруженных сил России есть все типы беспилотников.

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Даниил Иринин
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