США передали Украине гаубицы без блоков управления

США передали Украине гаубицы M777 без цифровой системы управления огнем

Украинские военные получили упрощенную версию американских буксируемых гаубиц M777. США передали Украине орудия без блоков цифровой системы управления огнем (СУО). Об этом сообщает Telegram-канал bmpd.

Отмечается, что на украинских M777, которые демонстрировали на официальных кадрах, отсутствует оборудование цифровой СУО. Гаубицы M777A1 и M777A2, которые используют американские военные, отличаются наличием квадратного блока аппаратуры передачи данных.

Считается, что все M777 вооруженных сил США модернизировали. Автор публикации предположил, что СУО сняли с M777 перед отправкой гаубиц на Украину.

Гаубицу M777 приняли на вооружение в 2005 году. Модернизированная версия M777A1 получила источник питания, дисплей, радиоприемник и систему навигации. Версия M777A2 отличается обновленным программным обеспечением и возможностью использовать управляемые снаряды M982 Excalibur.

Ранее стало известно, что украинские военные получили боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 без вооружения.

В марте немецкое агентство DPA сообщило, что из Германии на Украину поставили пулеметы MG3 и зенитные ракеты.