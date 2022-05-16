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США передали Украине гаубицы без блоков управления

США передали Украине гаубицы M777 без цифровой системы управления огнем

Фото: Telegram-канал bmpd

Украинские военные получили упрощенную версию американских буксируемых гаубиц M777. США передали Украине орудия без блоков цифровой системы управления огнем (СУО). Об этом сообщает Telegram-канал bmpd.

Отмечается, что на украинских M777, которые демонстрировали на официальных кадрах, отсутствует оборудование цифровой СУО. Гаубицы M777A1 и M777A2, которые используют американские военные, отличаются наличием квадратного блока аппаратуры передачи данных.

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Считается, что все M777 вооруженных сил США модернизировали. Автор публикации предположил, что СУО сняли с M777 перед отправкой гаубиц на Украину.

Гаубицу M777 приняли на вооружение в 2005 году. Модернизированная версия M777A1 получила источник питания, дисплей, радиоприемник и систему навигации. Версия M777A2 отличается обновленным программным обеспечением и возможностью использовать управляемые снаряды M982 Excalibur.

Ранее стало известно, что украинские военные получили боевые машины пехоты (БМП) YPR-765 без вооружения.

В марте немецкое агентство DPA сообщило, что из Германии на Украину поставили пулеметы MG3 и зенитные ракеты.

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Даниил Иринин
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