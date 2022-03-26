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Стало известно о доставленном на Украину из Германии оружии

DPA: из Германии на Украину прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

Среди доставленного на Украину из Германии оружия есть зенитные ракеты и пулеметы. Об этом стало известно немецкому агентству DPA от источников в правительственных кругах, передает РИА Новости.

В частности, на Украину прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов патронов для пистолетов. Помимо этого, туда доставили 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы.

26 февраля немецкое правительство сообщило, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Помимо этого, там одобрили передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

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Марина Совина
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